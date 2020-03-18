إغلاق 30 محلًا مخالفًا في بدر (صور)

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم غلق 11 وحدة سكنية بواقع 30 محلا مخالفا لشروط التخصيص والتعاقد من سكنى إلى تجارى وإدارى، وتعمل بدون تراخيص أو تصاريح مزاولة النشاط، بالتعاون مع العميد على السنجق، مأمور قسم شرطة مدينة بدر، وإدارة الأحياء وأمن جهاز المدينة بقيادة العميد حازم الجزار.وقال إن الوحدات التى تم غلقها بحى "النزهة" فى المجاورة الثالثة وتم إعادة الشيء لأصله من خلال مواد البناء التى وفرتها إدارة الأحياء تحت إشراف محمد عبدالعزيز رئيس الأحياء، بالجهود الذاتية لجهاز المدينة.. وجارى استكمال تكثيف الحملات لإعادة الإنضباط فى جميع الأحياء.وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم قطع جميع المرافق من عدادات المياه والكهرباء عن تلك الوحدات حتى يأتى أصحابها لإستكمال كامل الإجراءات القانونية ودفع الغرامات المقررة وكتابة تعهد بعدم إرتكاب المخالفة مرة أخرى.. موضحًا تلك الحملات تأتى فى إطار السياسة العامة لـ"هيئة المجتمعات العمرانية" للحفاظ على الأموال العامة للدولة والحصول على كافة مستحقاتها المالية.وأوضح، أنه يوجد تنسيق كامل مع فريق عمل قسم شرطة المدينة بإشراف العقيد شريف زين نائب مأمور القسم، والنقيب أحمد الرافعى وإدارة أمن الجهاز بإشراف ياسر عبدالله نائب مدير أمن الجهاز، ومتابعة أحمد مصطفى المشرف العام على إدارة التنمية، المهندس يوسف راضى مدير عام التنمية، وأسامة محمود رئيس حى "النزهة" الأول سابقًا، مشيدًا بالجهود التى بذلوها فى إعادة الانضباط لشوارع المدينة نتيجة التعاون بينهم خلال الفترة القليلة الماضية.