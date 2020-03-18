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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصلحة الضرائب تنعى موظفها ضحية كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:00 م
أحمد عامر
أحمد عامر
حسن كامل - راندا التوني
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نعى رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ببالغ الحزن والأسى، أحمد عامر، مأمور ضرائب بمأمورية بلقاس، والذي وافته المنية، أمس الأول، بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19).

وقال «عبدالقادر»: «نتقدَّم بأحر التعازي لأسرة الفقيد داعين الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وأضاف أن هناك حالة من الحزن تسود المصلحة تأثرًا بوفاة الزميل، الذي يشهد له الجميع بحسن الخلق والاجتهاد في العمل، وتقدَّم جميع العاملين بالمصلحة بخالص العزاء لأسرة الفقيد.

وأكد عبدالقادر أنَّ مصلحة الضرائب المصرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس، إذ تمَّ تعقيم مبنى المأمورية بالكامل، وإجراء فحص لجميع العاملين بالمأمورية، كما تم تعليق العمل بمأمورية بلقاس ضرائب عامة لمدة 14 يومًا.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن من يرغب من الممولين في تقديم إقراره الضريبي ورقيًا عليه التوجه إلى مقر الغرفة التجارية بالمنصورة بجوار سوق الجملة، مناشدًا الممولين تقديم إقراراتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، منعًا للتزاحم، وحفاظًا على السلامة العامة، متمنيًا الشفاء لجميع المرضى والأمن والسلامة لمصرنا الحبيبة.

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