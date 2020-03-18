«نربى بأمانة من غير إهانة».. أبرز قضايا برنامج «وعى» (فيديو)

قالت الدكتورة آمال زكي، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، إن من ضمن القضايا التي يشملها برنامج "وعي" هو توفير فرص عمل للكرامة والمستقبل، بالإضافة إلى التعليم والصحة وقضايا الأسرة.وأضافت الدكتورة آمال زكي، خلال حوارها لـ برنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "تن"، أن التوعية ليست لفئات معينة، بل لكل فئات الشعب، لما يتضمنه البرنامج من كثير من القضايا المهمة، ومنها قضايا التربية تحت عنوان "نربي بأمانة من غير إهانة".وأشارت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الأم عليها دور كبير في تقوية أبنائها، والتحدث معهم بأسلوب إيجابي صحيح، موضحة أن الآباء عليهم إدراك أن كل جيل يختلف عن الآخر، مشيرة إلى أنه من الضروري أن يتفاهم الآباء مع أبنائهم بشكل كبير عن السابق.