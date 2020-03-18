كشفت مباحث التموين، عن ضبط 1003 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة "بدون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لحيازته 1.005 طن لحوم ومصنعاتها، أسماك، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغييرات في خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها بالأسواق، مُدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لحيازته (9.316 طن "سكر حر، كاكاو، لبن بودرة، زيت طعام، مسلى، بندق، "مستلزمات إنتاج") معبأة داخل عبوات وشكائر دون مستندات "مجهولة المصدر"، وإنتاجه (2.840 طن "شيكولاتة سائلة" منتج نهائس)، معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة "دون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، لحيازته 2.515 طن خضروات، ثمار فاكهة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لطرحها بالأسواق.وتمكنت أيضًا من ضبط المديرة المسئولة عن مصنع "بدون ترخيص" للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة، لإنتاج 63000 عبوة وقطعة "حلوى جافة" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر"، 1.655 طن "عسل جلوكوز، زيت طعام، مكسبات طعم"، مستلزمات إنتاج بدون مستندات "مجهولة المصدر"، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.