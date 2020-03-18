تموين الفيوم تضبط سناكس وحلويات فاسدة

شنت مديرية التموين بمحافظة الفيوم، اليوم، حملة على الأسواق، تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل المديرية بالمحافظة.وتمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من السناكس والحلويات منتهية الصلاحية بمخزن بناحية الشيخ فضل، وتحرر محضر برقم 8168 جنح مركز الفيوم لسنة 2020 ضد صاحب المخزن.كما تم تحرير العديد من المحاضر والمخالفات الأخرى للبدالين التموينيين لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر للمخابز نقص وزن ومواصفات الخبز، وأخطرت النيابة بالتحقيق.