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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطهير وتعقيم المنشآت والمباني بجامعة الزقازيق

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:54 م
تعقيم
تعقيم
سارة الورداني
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أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة تواصل تكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم اليومية لكافة المنشأت والمباني التابعة لها، بالتزامن مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة بالجامعات المصرية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "شعلان" أن الجامعة ستتخذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم الشاملة على مستوى جميع والمدن الجامعية والكليات والمعاهد وإدارات الجامعة وإتباع كافة الإرشادات الوقائية الموصى بها.

ووجه رئيس الجامعة السادة عمداء الكليات بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لجميع المنشآت والمبانى بالكليات، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة والتعقيم لكافة المدرجات، حجرات أعضاء هيئة التدريس التدريس، المعامل، المكاتب الإدارية باستخدام المطهرات الموصي بها من وزارة الصحة والتي تضمن الوقاية من إنتشار فيروس كورونا.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق على ضرورة الالتزام بتقليل الكثافة العددية بالمكاتب مع الحفاظ على المسافات بين الأفراد، فضلًا عن التأكد من توافر مستلزمات نظافة الأيدي والمطهرات واستمرار التوعية الإرشادية للعاملين وكيفية الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك حرصًا على صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهاز الإداري ليتمكنوا من تأدية عملهم بشكلٍ أمن.

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