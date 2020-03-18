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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان: لا نجرى أى استعدادات لتأجيل أوليمبياد 2020

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:54 م
أولمبياد 2020
أولمبياد 2020
وكالات
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قال مسئول حكومي بارز، اليوم الأربعاء، إن اليابان لا تجري أي استعدادات لتأجيل أوليمبياد 2020، مؤكدًا أن طوكيو لديها رغبة في استضافة دورة الألعاب رغم انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وأكد يوشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، أن الحكومة تواصل الاستعدادات لاستضافة الألعاب من 24 يوليو وحتى التاسع من أغسطس، وتعمل عن كثب مع اللجنة الأوليمبية الدولية.

وأبلغ سوجا البرلمان ردًا على سؤال عن خطط الحكومة في حال إلغاء أو تأجيل الأوليمبياد، قائلا: "لا نقوم بأي تعديلات بخصوص تأجيل الألعاب".

وتأتي تعليقات سوجا رغم مخاوف متزايدة بشأن إقامة الألعاب في موعدها مع الانتشار السريع للفيروس وتأجيل العديد من الأحداث الرياضية، وأبرزها بطولة أوروبا 2020 إلى العام المقبل.

وكان شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني، قال أمس الثلاثاء، إنه يحظى بدعم زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لإقامة أوليمبياد "كاملة"، لكنه تفادى الرد على أسئلة بخصوص اقتراح البعض التأجيل.

وتبقى اللجنة الأوليمبية الدولية متمسكة بإقامة الأوليمبياد في موعدها، وقالت بعد محادثات مع الاتحادات الرياضية الدولية: "لا توجد حاجة لاتخاذ قرارات جذرية في هذه المرحلة... أي تكهنات في هذه اللحظة ستضر بجهودنا"، لكن الواقع يقول إن فيروس كورونا قتل أكثر من 7500 شخص حول العالم، بينما أصيب حوالي 200 ألف بالعدوى.

وقال تارو آسو، نائب رئيس الوزراء الياباني، اليوم، أيضا إنه حتى لو نجحت بلاده في احتواء انتشار الفيروس فلن يكون لدورة الألعاب معنى إذا لم ترسل الدول الرياضيين للمشاركة.

وخلال حديث إلى البرلمان قال آسو، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية: "كما قال رئيس الوزراء، فإن هناك رغبة في إقامة الأوليمبياد في أجواء يشعر فيها الجميع بالأمن والسعادة، لكن هذا الشيء لا يمكن لليابان وحدها أن تحدده".

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