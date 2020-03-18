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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيف تسهم الموضة فى مكافحة فيروس كورونا؟

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:51 م
كورونا
كورونا
سارة ساويرس
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أصيبت معظم الشركات والقطاعات الخاصة بخسائر فادحة، لا سيما العاملة بعالم الموضة بسبب فيروس كورونا، ولم تجد كبرى العلامات التجارية للأزياء سوى التضامن للقضاء على الفيروس القاتل ومنها.


دار Versace

تبرعت الدار الراقية Versace، بما يزيد على 143 ألف دولار، لمؤسسة الصليب الأحمر فى الصين، للمساعدة في توفير الإمدادات الطبية العاجلة بووهان.

مجوهرات Bulgari

بادرت دار المجوهرات العالمية، بتقديم تبرعاتها لقسم الأبحاث في Istituto Lazzaro Spallanzani في روما، الذي يضم فرق طبية عزلت الحمض النووي للفيروس، ومن قيمة التبرع تم شراء نظام للصور المجهرية بقيمة 100 ألف يورو لدعم الأبحاث والسيطرة على كورونا.

دولتشي أند جابانا

دعم دومينيكو دولتشي وستيفانو دابانا، مجموعة من فرق البحث بالجامعات الإيطالية، لمحاولة إنهاء أزمة كورونا من العالم.

مجموعة Kering 

ساهمت مجموعة Kering بما يزيد على مليون دولار أمريكي، نيابة عن 13 علامة لمصلحة الصليب الأحمر في هوبي بالصين.


علامة فيرساتشي

أعلنت المديرة الإبداعية دوناتيلا فيرساتشي، عن دعم ابنتها أليجرا بمبلغ 200 ألف يورو لقسم العناية المركزة في مستشفى سان رافاييل في ميلانو، وأصدرت بيانا قائلة: "في مثل هذه الأوقات، من المهم أن نكون موحّدين وداعمين لمساعدة جميع أولئك الذين في الخطوط الأمامية، يقاتلون كل يوم لإنقاذ مئات الأرواح، لهذا السبب، قررت أنا وأليجرا تقديم تبرع شخصي بقيمة 200 ألف يورو لقسم العناية المركّزة في مستشفى سان رافاييل في ميلانو" موجهة الشكر للفرق الصينية الطبية.

علامة سانتوني
قدم جوزيبي سانتوني، الرئيس التنفيذي لعلامة الأحذية الراقية Santoni، مبادرته الرقمية "أونلاين"، لجمع التبرعات بقيمة 50 ألف يورو، لدعم إيطاليا.

علامة فيندي
قدمت المديرة الإبداعية سيلفيا فينتوريني فيندي، تبرعاتها للقضاء علي فيروس كورونا، حيث بلغت قيمة 100 ألف يورو موجهة للعناية المُركّزة في لمستشفيات روما.

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