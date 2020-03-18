ارتفاع عدد إصابات كورونا في إسبانيا إلى 13716

أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 13716 والوفيات إلى 558.وكشفت وزارة الصحة الإسبانية، الاثنين الماضي، عن تسجيل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع حالات الإصابة بالفيروس إلى 8744، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 297 شخصًا.وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي- مارلاسكا لإذاعة كادينا سير، في وقت سابق اليوم، إن إغلاق حدود إسبانيا من بين الخيارات المطروحة للدراسة للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.كما أعلنت إسبانيا فى وقت سابق، حال الطوارئ القصوى والاستعانة بخدمات الجيش، لاحتواء تفشي فيروس «كورونا».