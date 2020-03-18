«المنوفية» تكثف الحملات التفتيشية على الأسواق الأسبوعية

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرورة التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، باستمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية لحظر تقديم "الشيشة " بالأماكن العامة، وفض تجمعات الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.وناشد محافظ المنوفية بضرورة تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بتنفيذ بكل التعليمات الصادرة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنة.يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة لمواجهة خطر انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.