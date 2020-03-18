استشاري تغذية يحذر بشدة من تناول العسل (فيديو)
الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:44 م
هدير شعراويطباعة
حذر الدكتور مصطفى ساري، استشاري التغذية العلاجية، بشدة من تناول العسل والأطعمة ذات النسب عالية من السكر لأنها تقلل من المناعة وتضعفها، مشيرًا إلى أن الإكثار من الليمون صحي أكثر ويزيد قوة المناعة.
وأضاف ساري، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع علي فضائية "dmc”، أنه يجب أيضا الحرص على تناول كل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي لذي يعد المقاوم الأول لفيروس كورونا، ومن أكثر الخضروات التي تحتوى عليه؛ البروكلي والبرتقال والجوافة والكرفس والفلفل بكل ألوانه أيضًا لأنه مضاد للأكسدة.
وأوضح أن الثوم النيئ يساعد على تقوية جهاز المناعة إذا تم تناوله بشكل يومي في الصباح، لأنه يقتل البكتيريا الضارة الموجود في الجسم ومضاد للأكسدة، والمناعة تتأثر بشكل فوري سواء بالإيجاب أو السلب. شاهد من هنا
وأضاف ساري، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع علي فضائية "dmc”، أنه يجب أيضا الحرص على تناول كل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي لذي يعد المقاوم الأول لفيروس كورونا، ومن أكثر الخضروات التي تحتوى عليه؛ البروكلي والبرتقال والجوافة والكرفس والفلفل بكل ألوانه أيضًا لأنه مضاد للأكسدة.
وأوضح أن الثوم النيئ يساعد على تقوية جهاز المناعة إذا تم تناوله بشكل يومي في الصباح، لأنه يقتل البكتيريا الضارة الموجود في الجسم ومضاد للأكسدة، والمناعة تتأثر بشكل فوري سواء بالإيجاب أو السلب. شاهد من هنا