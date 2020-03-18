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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق جزئي بكوبري النيل ببني سويف لمدة 3 أيام

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:40 م
كوبري النيل ببني
كوبري النيل ببني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلنت محافظة بني سويف أنه سيتم بداية من اليوم ولمدة 3 أيام غلق الاتجاه القادم من الغرب إلى الشرق بكوبري النيل العلوي بمنزل الكوبري من الناحية الشرقية مع وجود تحويلة مرورية للاتجاه الأخر بذلك الجزء.

ويأتي ذلك لاستكمال أعمال إنشاء الفواصل في الجزء الذي تم إصلاحه في البلاطة الشرقية من الكوبري، حيث تم إجراء إصلاح جذري للبلاطة حتى لا يتكرر الهبوط المفاجئ الذي كان يتكرر باستمرار قبل ذلك.

وتم تنفيذ حلول مرورية حتى لا يتوقف السير على الكوبري، ونظرا لأن الحركة المرورية على الكوبري حيوية جدا وتيسيرا على المواطنين تم فتح الكوبري بعد اجراء الاصلاحات للبلاطة ورصف الطبقة السطحية النهائية، وقبل أن يتم استكمال أعمال الفواصل، حيث أنه يلزم فنيا أن يتم رصف الطبقة السطحية وبعدها يتم استكمال أعمال الفواصل.

وأوضح المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق -في بيان له- أنه من الناحية الإنشائية سيتم رصف الطبقة السطحية النهائية ليكون منسوب الفاصل الانشائي هو منسوب الطبقة السطحية ولسهولة حركة المعدات الثقيلة اللازمة لأعمال الفواصل الانشائية حيث أن تلك الفواصل موجودة بالفعل وسيتم استكمال الأعمال بها للتناسب الوضع الجديد والرصف الجديد والإصلاحات الجذرية الجديدة التي تمت بالمنطقة.

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