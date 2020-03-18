رجائي عطية يتعهد أمام المحامين بمنظومة جديدة لإدارة النقابة

أكد رجائي عطية، نقيب المحامين الجديد، أنه سوف يضع منظومة لإدارة نقابة المحامين وتنظيم العمل داخلها، ومراجعة الأمور المالية خلال الفترة الماضية.وأضاف: سوف نراجع مصروفات النقابة والعهد الموجودة فيها، للتأكد من عدم التفريط فيها.وشدد: الاستبداد الذي جرى ماضيا حرم النقابات الفرعية من دورها ولا بديل عن اللامركزية.وتابع: زعم أنني ضد تنقية الجداول، وهذا افتراء كاذب وغير صحيح، ونحن جمعا مع تنقية الجداول، ولكن طبقا للقانون وليس بشراء الولاءات وتعذيب المحامين.واختتم: المشروعات التي في عقلي وعقل زملائي كثيرة لإصلاح النقابة وإعادة الشموخ.. تحيا نقابة المحامين.