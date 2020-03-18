بسببب كورونا.. قيود تركية على عيادات الأسنان ومراكز التسوق

أفاد موقع أحوال التركي، اليوم الأربعاء، نقلا عن محررة صحفية حضرت اجتماعا للجنة الحكومية حول فيروس كورونا، أن تركيا ستتخذ إجراءات جديدة للحد من انتشار الفيروس لا سيما مع زيادة عدد الحالات الايجابية مشيرا ألى أن الحكومة التركية بصدد اتخاذ قيود على أطباء الأسنان ومراكز التسوق.فيما رجح الموقع التركي زيادة عدد الحالات التي تم تشخيصها في تركيا من 97 المسجلة حاليًا إلى أكثر من 1000 في الأسبوع.وأوضح الموقع انه لا يوجد حاليًا حظر تجول واسع النطاق كما هو في إيطاليا لكن الحكومة تستعد لتكثيف اختبار الفيروس، مع إنشاء 16 مركزًا في البداية، وسيتم إنشاء المزيد في المدن الكبيرة في جميع أنحاء البلاد.وقالت الصحفية ان عيادات الأسنان قد تشكل خطرًا كبيرًا للتلوث بسبب طبيعة العلاج المقدم، ولأن العديد منها يقع في مناطق حركة المرور الكثيفة في المدن، فإن الحكومة تدرس أيًا من العيادات ستظل مفتوحة وأيهما سيتم غلقه.