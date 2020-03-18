تسجيل 14 حالة جديدة بكورونا في البحرين

أفادت وسائل إعلام بمملكة البحرين، اليوم الأربعاء، بتسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الاجمالي للإصابات 167 حالة.وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تعافي 8 حالات إضافية من فيروس كورونا لمواطنين اثنين بحرينيين وست مواطنات بحرينيات، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية 22 حالة حتى الآن في المملكة.