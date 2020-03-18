استقبال 271 مصريًا عائدًا من الكويت

بدأت شركة مصر للطيران إنهاء إجراءات إعادة 271 مصريا من الكويت، ومن المقرر أن تقلع الطائرة في تمام الساعة 2.45 ظهرًا متوجهة إلى مطار القاهرة، وذلك قبل إيقاف الرحلات الدولية غدا الخميس.ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، وأعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.