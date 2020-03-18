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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

البحوث الفلكية: «مفيش زلزال بكرة في مصر والشائعة مصدرها العياط»

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:02 م
جهاز ريختر
جهاز ريختر
ريم محمود
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شائعات كثيرة تداولت خلال الساعات القليلة الماضية عن حدوث زالزال كبير تتعرض له مصر غدًا الخميس، فى هذا السياق كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية الحقيقة كاملة، وقال جاد لـ"الدستور" إنه لا يوجد زلزال أو خلافه وكل هذا مجرد شائعات.

حقيقة الزلزال في مصر


وأضاف أنه يحدث زلزال بإستمرار يوميًا لكنه غير محسوس وأخر كبير تعرضت له مصر كانت منذ شهر ونصف فى شرم الشيخ، وأشار أن الشائعات التي انتشرت على وجوده غدًا الخميس، ماهي إلا شائعات غرضها البلبلة، مشيرًا إلى أنهم تتبعوا مصدر هذه الشائعات واتضح أنها من العياط.

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وأكد المعهد فى بيان صحفى له منذ قليل:" المعهد يؤكد بطلان تلك الشائعات، وأن الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد لم ترصد أي بيانات بشأن تلك الشائعات من حدوث زلازل، وإذ نهيب بجميع الزملاء التحقق من أى معلومات فى هذا الخصوص من المعهد".

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