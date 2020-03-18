روحانى: إيران ردت وسترد على اغتيال قاسم سليمانى

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن إيران ردت وسترد على اغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني، القائد بالحرس الثوري، في ضربة بطائرة مسيرة أمريكية في العراق في يناير.كان روحاني يتحدث عقب اجتماع لمجلس الوزراء بثه التليفزيون الرسمي.وقال في كلمته: "الأمريكيون اغتالوا قائدنا العظيم. قمنا بالرد على هذا العمل الإرهابي وسوف نرد عليه".