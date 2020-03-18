وكيل النقابة: الأطباء خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا

قالت الدكتورة نجوى الشافعى، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن الأطباء هم خط الدفاع الأول في مواجهة أي أزمة مرضية، ومنها ما تشهده مصر حاليًا من أزمة فيروس كورونا المستجد، خاصة أن الطبيب هو أول مخالط مباشر للمريض.وأضافت نجوى الشافعي في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك إجراءات لا بد وأن يقوم بها الطبيب حرصًا على سلامته وسلامة عائلته والمجتمع بالكامل، وعلى الدولة أن تكون حريصة دائمًا على سلامة الطبيب، وتوفير الأدوات الوقائية له، وكل هذا يساعده على مواصلة عمله.ووجهت تحية لكل أطباء مصر، احتفالًا بيوم الطبيب المصرى تقديرًا لدورهم في هذه الأزمة التي تمر مصر والعالم، مؤكدة أن احتفالية الطبيب المصري، والذى توافق اليوم الأربعاء تم تأجيلها في ظل قرار الحكومة بمنع الفعاليات.وناشدت الشافعي المواطنين بضرورة الحرص على النظافة الشخصية، وأن يكون هناك سلوكًا صحيًا سليمًا.