رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كيف تجعل نباتات حوض السمك جذابة؟

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:25 ص
حوض السمك
حوض السمك
وكالات
طباعة
اختيار السمك ليس الأمر الرئيسي الوحيد خلال إنشاء حوض سمك، فهناك أيضا اختيار النباتات البحرية وتحديد مكانها.

استخدام النباتات المختلفة من حيث ارتفاعاتها وشكل أوراقها وألوانها هي بعض الحيل التي يمكن استخدامها لخلق تباينات في عالم البحار الصغير خاصتك.

وتقول الرابطة الألمانية للحيوانات الأليفة (إف إل إتش) إنه دائما ما يجب تقسيم حوض السمك إلى ثلاثة أجزاء فيما يتعلق بنباتاته.

وقال أولريش جرلاخ من رابطة (إف إل إتش) إنه يجب وضع في المقدمة النباتات القصيرة حتى لا تحجب الرؤية. وأضاف أن النباتات الشبيهة بالأعشاب مثل نبات السيوف القزم سوف تكون مثالية.

وفي المنتصف يجب وضع النباتات الأكبر حجما غير المفرطة في النمو. ويمكن وضع أنواع النباتات سريعة النمو والطويلة مثل النباتات الزهقرنية في الخلف حتى تغطي تدريجيا اللوح الخلفي بما في ذلك أجزاء من الحوض.

ولإعطاء حوض السمك عمقا بصريا أكبر يفضل اختيار النباتات ذات الدرجات المختلفة من الأخضر.

تخلق النباتات ذات الألوان المختلفة تناقضات لطيفة مثل اللوتس النمري ذا الأوراق الحمراء والأنواع الحمراء من كربتو كرين أو يوق الماء.

ولكن يجب عدم استخدام الكثير من الأنواع المختلفة وإلا سيصبح المنظر مكتظا للغاية. وسوف تضمن النباتات ذات الأشكال والأوراق المختلفة تنوعا بالفعل.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة توضح أسباب زيادة أعداد المصابين بـ«كورونا»

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

رسميًا.. رجائي عطية نقيبًا للمحامين

شقيق ياسمين عبدالعزيز يُثير الجدل من جديد.. طالبها بالزواج

الصور

image description

تطهير ديوان عام الإسكندرية ومباني الأحياء (صور)

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

image description

«قفاز وكمامة».. صاحب مطعم يحمي زبائنه من كورونا (صور)

image description

كورونا يصنع مجموعة جديدة من أثرياء الحرب بالإسكندرية (صور)

image description

من مطهر للحلاقة إلى مواجهة كورونا.. حكاية كولونيا «555»

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: 177 ألف مصاب بكورونا فى 150 دولة

شقيق ياسمين عبدالعزيز يُثير الجدل من جديد.. طالبها بالزواج

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

وزيرة الصحة توضح أسباب زيادة أعداد المصابين بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

«مكافحة الأمراض» يطالب بمنع التجمعات لمواجهة كورونا

منوعات

كيف تجعل نباتات حوض السمك جذابة؟

علماء يطورون مستحضرا من فسيفساء التبغ لمكافحة كورونا

ماذا تفعل عندما تتعرض لأسئلة غير مناسبة في مقابلات العمل؟

كيف تتعامل مع حدوث عفن في أرضية الشقة؟

مقالات الرأي
أ.د. فاطمة الصعيدي
الحضور والغياب.. في مجموعة "باب مروحة" لأماني الشرقاوي
ثروت الخرباوي
كفكف دموعك يا نبى
مؤمن المحمدي
هل النحو «علم»؟
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى البابا شنودة الثالث المِعطاء
المزيد

الثقافة

مختارات من قصائد الشاعر الراحل عمر أبو ريشة أحدث إصدارات الثقافة السورية

وزير الثقافة الأردنى يشكل لجنة لتوعية المواطنين ضد كورونا

طبعة سادسة لديوان «الزمن» لـ مصطفى إبراهيم عن الكرمة للنشر

دار العين تناقش ديوان «المرأة ذات الوزن المرح» 25 مارس