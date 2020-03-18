كيف تجعل نباتات حوض السمك جذابة؟

اختيار السمك ليس الأمر الرئيسي الوحيد خلال إنشاء حوض سمك، فهناك أيضا اختيار النباتات البحرية وتحديد مكانها.استخدام النباتات المختلفة من حيث ارتفاعاتها وشكل أوراقها وألوانها هي بعض الحيل التي يمكن استخدامها لخلق تباينات في عالم البحار الصغير خاصتك.وتقول الرابطة الألمانية للحيوانات الأليفة (إف إل إتش) إنه دائما ما يجب تقسيم حوض السمك إلى ثلاثة أجزاء فيما يتعلق بنباتاته.وقال أولريش جرلاخ من رابطة (إف إل إتش) إنه يجب وضع في المقدمة النباتات القصيرة حتى لا تحجب الرؤية. وأضاف أن النباتات الشبيهة بالأعشاب مثل نبات السيوف القزم سوف تكون مثالية.وفي المنتصف يجب وضع النباتات الأكبر حجما غير المفرطة في النمو. ويمكن وضع أنواع النباتات سريعة النمو والطويلة مثل النباتات الزهقرنية في الخلف حتى تغطي تدريجيا اللوح الخلفي بما في ذلك أجزاء من الحوض.ولإعطاء حوض السمك عمقا بصريا أكبر يفضل اختيار النباتات ذات الدرجات المختلفة من الأخضر.تخلق النباتات ذات الألوان المختلفة تناقضات لطيفة مثل اللوتس النمري ذا الأوراق الحمراء والأنواع الحمراء من كربتو كرين أو يوق الماء.ولكن يجب عدم استخدام الكثير من الأنواع المختلفة وإلا سيصبح المنظر مكتظا للغاية. وسوف تضمن النباتات ذات الأشكال والأوراق المختلفة تنوعا بالفعل.