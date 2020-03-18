خبراء: فيروس كورونا سيغير العادات الشرائية على الدوام

ذكر خبراء في ألمانيا أن أزمة وباء كورونا ستتسبب في تغيير عادات الشراء على الدوام.جاء ذلك في تقييم للمدير التنفيذي لمعهد الأبحاث التجارية الألماني (آي إف إتش)، كاي هوديتس، وخبير التجارة الإلكترونية في معهد نيرراين، جيريته اينمان.وقال هوديتس إن الأزمة تسببت في زيادة الإقبال بقوة على الشراء عبر الإنترنت،وذلك بالرغم من أن استشعار الاضطراب على التجارة الإلكترونية بوجه عام. وقال: "من المتوقع أن يستفيد قطاع التجارة الإلكترونية على المدى الطويل من هذه الأزمة"، مضيفا أنه حتى عندما تنتهي أزمة كورونا،ستواصل التجارة الإلكترونية نشاطها بشكل أكبر مما كانت عليه قبل الأزمة.وذكر هاينمان أن فيروس كورونا لا يعني نهاية تجارة التجزئة التقليدية، وقال: "لكن الأزمة ستكون بمثابة حافز يسرع من إنهاء نشاط الكثير من التجّار الذين ليس لديهم تواجد إلكتروني".