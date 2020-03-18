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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أول تعليق من سامح عاشور بعد إعلان فوز رجائى عطية بـ«المحامين»

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:22 ص
سامح عاشور
سامح عاشور
الحسين عبيد - محمد جعفر
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علق سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، على إعلان نتيجة الانتخابات بفوز رجائي عطية، قائلًا: خالص الشكر والتقدير للسادة المحامين وخالص التهنئة لمجلس النقابة الجديد نقيبًا وأعضاء.

وأضاف: أعتذر عن عدم التواصل مع زملائي وأبنائي المحامين لمدة 10 أيام لترتيب ملفات المكتب والتواصل الأسري والعائلي.

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