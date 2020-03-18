أول تعليق من سامح عاشور بعد إعلان فوز رجائى عطية بـ«المحامين»
الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:22 ص
الحسين عبيد - محمد جعفرطباعة
علق سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، على إعلان نتيجة الانتخابات بفوز رجائي عطية، قائلًا: خالص الشكر والتقدير للسادة المحامين وخالص التهنئة لمجلس النقابة الجديد نقيبًا وأعضاء.
وأضاف: أعتذر عن عدم التواصل مع زملائي وأبنائي المحامين لمدة 10 أيام لترتيب ملفات المكتب والتواصل الأسري والعائلي.
وأضاف: أعتذر عن عدم التواصل مع زملائي وأبنائي المحامين لمدة 10 أيام لترتيب ملفات المكتب والتواصل الأسري والعائلي.