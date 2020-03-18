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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تلغي مأدبة على شرف تنصيب ولي العهد بسبب كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:22 ص
كورونا
كورونا
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ألغت لجنة حكومية في اليابان اليوم الأربعاء، مأدبة في القصر الإمبراطوري، كان من المقرر أن تقام على شرف ولي العهد الأمير فوميهيتو احتفالًا بحفل تنصيبه على العرش، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنه كان من المقرر أن يقيم ولي العهد مأدبة يوم 21 أبريل بعد أن يعلن رسميًا وضعه الجديد في احتفال مقرر يوم 19 أبريل.

وكان آبي قد طالب الأسبوع الماضي، بإلغاء أو تأجيل الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى في البلاد لمدة 10 أيام أخرى، وذلك بعد تقديم طلبه الأول في أواخر شهر فبراير الماضي للحد من الإصابات المحلية.

وعلى صعيد آخر، تم تأجيل زيارة الإمبراطور الياباني "ناروهيتو" وزوجته الإمبراطورة "ماساكو" المقررة إلى بريطانيا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث كان من المقرر أن يقوم الإمبراطور وزوجته بزيارة بريطانيا مطلع شهر مايو المقبل، والتي كانت تمثل أول رحلة خارجية لهما منذ تولي الإمبراطور العرش العام الماضي.

يشار إلى أن عدد الإصابات المؤكدة في اليابان بلغت ألفا و500 حالة من بينها حوالي 700 حالة على متن سفينة دايموند برينسس السياحية التي خضعت للحجر الصحي بالقرب من العاصمة طوكيو.

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