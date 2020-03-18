الصحة العالمية: 177 ألف مصاب بكورونا فى 150 دولة

كشف الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن إجمالى الحالات المصابة بفيروس كورونا حول العالم بلغت ما يقارب 177 ألف مصاب فى 150 دولة على مستوى العالم بينها 6 آلاف حالة وفاة.وأكد خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو كونفرانس لمناقشة أحدث تطورات فيروس كورونا الجديد (COVID- 19)، لاستعراض الوضع العالمي والوضع الإقليمي، أنه يوجد أكثر 18 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في 18 دولة بإقليم شرق المتوسط بينهم 1000 حالة وفاة فى 7 دول.وأشار إلى إرسال بعثات مشتركة من المنظمة إلى البلدان في الإقليم بهدف تحديد ديناميكية انتقال المرض وتوفير إرشادات بشأن تعزيز الاستجابة للمرض، وتحديد تدابير مكافحة ذات الأولوية في المناطق التى لم تتأثر بعد بالفيروس.وأكد ضرورة أن تلتزم الحكومات التزامًا كاملًا بمكافحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه تم تزويد بلدان العالم بالكواشف الطبية والمستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية ضد المرض.وشدد على ضرورة توفير الدول كل المعلومات للتعامل مع المرض، لسرعة تدابير الصحة العامة لاحتواء المرض.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو كونفرانس لمناقشة أحدث تطورات فيروس كورونا الجديد (COVID- 19)، لاستعراض الوضع العالمي والوضع الإقليمي يقدمه الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وكيف تساعد منظمة الصحة العالمية البلدان على التأهب والاستجابة.كما يعرض المؤتمر النتائج والتوصيات الرئيسية لبعثات منظمة الصحة العالمية فى كل من جمهورية إيران الإسلامية والبحرين والكويت.يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور سيد جعفر حسين مدير مكتب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة مها الرباط المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية المعنية بالاستجابة لفاشية كورونا، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة داليا سمهوري، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، والدكتور عبدالناصر أبوبكر، القائم بأعمال رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، والدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات من وحدة التأهب لمخاطر العدوى.