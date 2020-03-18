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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ماذا تفعل عندما تتعرض لأسئلة غير مناسبة في مقابلات العمل؟

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:19 ص
مقابلات العمل
مقابلات العمل
وكالات
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ليس من السهل التعامل مع الأسئلة غير الملائمة خلال مقابلات العمل، والتي من المفترض أن تتم بين المتقدم لوظيفة وصاحب العمل المحتمل بصورة تتسم بالمساواة.

وتقول فيبكي بلانكيت، خبيرة التمييز والتوظيف في جامعة بريمن: "من الناحية المثالية، تعتبر المقابلة فرصة للتعرف بين الطرفين ومعرفة ما إذا كانت مؤهلات مقدم الطلب مناسبة للوظيفة".

وتشير إلى أنه مع ذلك فإنه غالبا ما يُطرح على المتقدمين للوظائف أسئلة حول حياتهم الخاصة، وهو أمر غير مسموح به قانونا. ويحتاج للمتقدم للوظيفة إلى أن يكون لديه ذكاء بهذا الشأن: لأنه قد يكون من الصعب التفكير في إجابة جيدة وقت تلقي السؤال على الفور، وتنصح الخبيرة بالتفكير في إجابات محتملة لمثل هذه الأسئلة مسبقا.

وتقول: "من الأفضل أن تفكر في استراتيجيات مختلفة وأن تتصرف وفقا لذلك، اعتمادا على مدى اعتماد المرء على العمل".

كما تقول إنه من الممكن أن تكون الاستراتيجية الأخرى هي "الهجوم المضاد"، على الرغم من أنك تحتاج في هذه الحالة إلى أن تكون واثقا للغاية من نفسك ولديك الأمان بعدم الحاجة إلى الوظيفة.

ولكن في تلك الحالة، يمكن لمقدم الطلب أن يقول: "هذا السؤال غير قانوني. كلانا يعرف ذلك"، وربما يضيف: "يمكنك سحب السؤال" أو "فلتطرح علي السؤال التالي".

الشيء الرئيسي هو الحفاظ على الهدوء ومحاولة إعادة المقابلة إلى سياقها المهني مرة أخرى.

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