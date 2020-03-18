كيف تتعامل مع حدوث عفن في أرضية الشقة؟

عندما يغزو العفن المنزل لا داع للفزع، ولكن يجب التحرك بسرعة من أجل أفضل نتيجة لإزالة الفطريات.ويوضح استشاري الطاقة أندرياس كولر أن المنتجات المنزلية المعيارية مثل الخل الأبيض العادي أو الكحول بنسبة 70 بالمئة من الصيدلية يمكن أن يستخدم لإزالة بقع العفن الصغيرة بسهولة.وينصح كولر بالاستعانة بخبير للمساحات الكبيرة، مضيفا أن المساحات الصغيرة من العفن تبلغ مساحتها أقل من متر مربع.والحيلولة دون حدوث عفن فإن التهوية الجيدة هي الحل. فعندما يكون الطقس باردا في الخارج والغرف دافئة فإن هذه هي أفضل الظروف لحدوث عفن في المنزل. ولمنع الفطريات من النمو، قم بتهوية الغرف بفتح النوافذ لبضع دقائق عدة مرات في اليوم، حتى يتلاشى الهواء الرطب.انتبه للجدران؛ يجب إبعاد الأثاث الموضوع مباشرة بجوار الجدران الباردة من الخارج لسنتيمترات قليلة. وهذا سوف يسمح بانتشار أفضل للهواء.