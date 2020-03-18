محمد عز وملك بدوى ضيفا «ON Set».. الجمعة

يحل الفنان محمد عز ضيفًا على برنامج "ON Set" الذى تقدمه الإعلامية شيرين حمدي، على قناة "ON"، وذلك يوم الجمعة المقبلة.ويتحدث محمد عز خلال الحوار عن تاريخه الفني، وكواليس أعماله التي قدمها والجديد الذي يستعد له، فضلًا عن الحديث عن حياته الشخصية والاجتماعية.كما يستضيف البرنامج في فقرة أخرى، الفنانة ملك بدوي التى تتحدث عن أهم أعمالها الفنية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.يُذكر أن برنامج "ON Set" تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة "ON"، يوم الجمعة، في تمام السابعة مساءً، وتستضيف خلاله مجموعة من نجوم الفن، لمواكبة أحدث الأخبار الفنية، المحلية والعالمية.