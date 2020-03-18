وزيرة البحث العلمي الألمانية: تطوير لقاح ضد كورونا يحتاج إلى وقت

ناشدت وزيرة البحث العلمي الألمانية، أنيا كارليتسيك، الصبر خلال تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.وقالت الوزيرة في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "الباحثون والباحثات يعملون في كل مكان على قدم وساق لتطوير اللقاح، ونحن على تواصل مكثف معهم، لكن تطوير اللقاح يحتاج إلى وقت".وأوضحت كارليتسيك أن هناك معايير سلامة عالية يتعين الالتزام بها عند تطوير الأدوية، وقالت: "بمجرد أن نتمكن من الإيفاء بتلك المعايير، سُنسرع الإجراءات".ويتوقع معهد "روبرت كوخ" الألماني تطوير لقاح مضاد للفيروس بحلول الربيع على أقرب التقدير.تجدر الإشارة إلى أن وزيرة البحث العلمي الألمانية تزاول عملها حاليا من المنزل. وكانت الوزيرة شاركت الأسبوع الماضي في فعالية شارك بها شخص تبين إصابته بالفيروس بعد ذلك.