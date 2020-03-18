برلماني يشيد بقرارات الحكومة لتجاوز تآثير كورونا على الاقتصاد

أكد الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أهمية حزمة القرارات المهمة التي اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد".وأعلن حسين، في بيان اليوم، تأييده التام للقرارات الحكومية التحفيزية لتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020ً، لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم‪.ووجه الدكتور محمود حسين التحية للحكومة على القرارات الخاصة بتأجيل سدادالضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، إضافة إلى رفع الحجوزات الإدارية على جميع الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات، مؤكدا أن هذه القرارات المهمة سيكون لها تأثيرها الايجابى لصالح جميع هذه القطاعات لتجاوز تداعيات الآثار السلبية لفيروس كورونا.وأعرب الدكتور محمود حسين عن ثقته في قدرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تجاوز التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري بجميع قطاعاته، في ضوء هذه القرارات الايجابية مناشدا الشعب المصري العظيم في مساندة جهود الدولة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.