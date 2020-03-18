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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الرقابة التجارية» تشن حملة على أسواق البحر الأحمر

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:15 ص
الرقابة التجارية
الرقابة التجارية
كتب- علي عواد
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شنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر، حملة على أسواق ومتاجر الجملة والهايبر ماركت بمدينة الغردقة، اليوم، لمتابعة توافر السلع ومراقبة الأسعار، عقب مناشدات الأهالي بارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأكد أحمد الدقاق رئيس الرقابة التجارية بمديرية التموين، أن الحملة باشرت عملها في سوق "الدهار" وسوق الجملة وسط مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محاضر لجميع مخالفي التسعيرة المحددة للسلع الغذائية بالتعاون مع مباحث التموين، ورئاسة حي شمال مدينة الغردقة.

وأضاف "الدقاق" خلال حديثه لـ"الدستور"، أن الحملات مستمرة على المتاجر والأسواق بجميع مدن المحافظة لضبط الأسواق ومراقبتها، لافتا إلى أنه يتم استقبال شكاوى المواطنين عن محتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار، وسيتم تطبيق القانون على الجميع وتحرير محاضر لكل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع الغذائية الضرورية.

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