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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الجندى يشيد بدعم كينيا لمصر فى ملف سد النهضة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:13 ص
مصطفى الجندى
مصطفى الجندى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلماني لدول شمال افريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقى أهمية القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، خاصة فيما يتعلق بتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى.

وقال " الجندى " فى بيان له أصدره اليوم إن تقدير الرئيس السيسى للموقف الكيني الداعم لمصر في ملف سد النهضة وتأكيده أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول حوض النيل في إطار المصلحة المشتركة وتحقيق التنمية وتأكيده على استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أعلى درجات الاهتمام في إطار الحفاظ على مقدرات الشعب المصري هو دليل قاطع على دعم كينيا لحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، خاصة أن الرئيس الكينى أوهورو كبنياتا أعلن صراحة دعم بلاده للموقف الإيجابي المصري خلال مفاوضات سد النهضة والذي يأتي من منطلق حسن النية والإرادة السياسية المصرية الصادقة.

وأشاد بالتطور المتواصل بين البلدين في شتى المجالات معربًا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها.

وأكد النائب مصطفى الجندى أهمية الجولة التى يقوم بها السفير سامح شكرى وزير الخارجية حاليا لعدد من الدول الإفريقية لتوضيح رؤية مصر بشأن ملف مفاوضات سد النهضة بعد جولاته الناجحة لعدد من الدول العربية والأوروبية، مشيرا إلى إن العالم كله عرف وأدرك رؤية مصر وتأكيدها على حقوقها التاريخية فى ملف مياه نهر النيل وأنها لن تتنازل عن هذه الحقوق.

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