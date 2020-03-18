رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع مدرس أسفل عجلات قطار بسوهاج

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:13 ص
مصرع مدرس
مصرع مدرس
محمود عبد العال
طباعة
لقي مدرس مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار أسوان حال عبوره من مكان غير مخصص للمشاة، بكوبري في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز طهطا بالعثور على جثة مجهولة الهوية فى العقد الخامس من العمر مفصولة الرأس عن الجسد.

بالفحص تبين مصرع أحمد خلف الله، 52 عامًا، مدرس، أثناء عبوره من مكان غير مخصص للعبور عبارة من فتحة موجودة أسفل كوبرى طهطا.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، واستدعاء الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

موضوعات متعلقة

عيون الظلام كيف تنبأت رواية "The Eyes of Darkness" بانتشار كورونا

شقيق ياسمين عبدالعزيز يُثير الجدل من جديد.. طالبها بالزواج

ضبط إخواني لترويج أخبار كاذبة عن كورونا

وزيرة الصحة توضح أسباب زيادة أعداد المصابين بـ«كورونا»

الصور

image description

تطهير ديوان عام الإسكندرية ومباني الأحياء (صور)

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

image description

«قفاز وكمامة».. صاحب مطعم يحمي زبائنه من كورونا (صور)

image description

كورونا يصنع مجموعة جديدة من أثرياء الحرب بالإسكندرية (صور)

image description

من مطهر للحلاقة إلى مواجهة كورونا.. حكاية كولونيا «555»

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: 177 ألف مصاب بكورونا فى 150 دولة

شقيق ياسمين عبدالعزيز يُثير الجدل من جديد.. طالبها بالزواج

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

وزيرة الصحة توضح أسباب زيادة أعداد المصابين بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

«مكافحة الأمراض» يطالب بمنع التجمعات لمواجهة كورونا

منوعات

كيف تجعل نباتات حوض السمك جذابة؟

علماء يطورون مستحضرا من فسيفساء التبغ لمكافحة كورونا

ماذا تفعل عندما تتعرض لأسئلة غير مناسبة في مقابلات العمل؟

كيف تتعامل مع حدوث عفن في أرضية الشقة؟

مقالات الرأي
أ.د. فاطمة الصعيدي
الحضور والغياب.. في مجموعة "باب مروحة" لأماني الشرقاوي
ثروت الخرباوي
كفكف دموعك يا نبى
مؤمن المحمدي
هل النحو «علم»؟
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى البابا شنودة الثالث المِعطاء
المزيد

الثقافة

مختارات من قصائد الشاعر الراحل عمر أبو ريشة أحدث إصدارات الثقافة السورية

وزير الثقافة الأردنى يشكل لجنة لتوعية المواطنين ضد كورونا

طبعة سادسة لديوان «الزمن» لـ مصطفى إبراهيم عن الكرمة للنشر

دار العين تناقش ديوان «المرأة ذات الوزن المرح» 25 مارس