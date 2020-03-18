مصرع مدرس أسفل عجلات قطار بسوهاج

لقي مدرس مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار أسوان حال عبوره من مكان غير مخصص للمشاة، بكوبري في محافظة سوهاج.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز طهطا بالعثور على جثة مجهولة الهوية فى العقد الخامس من العمر مفصولة الرأس عن الجسد.بالفحص تبين مصرع أحمد خلف الله، 52 عامًا، مدرس، أثناء عبوره من مكان غير مخصص للعبور عبارة من فتحة موجودة أسفل كوبرى طهطا.تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، واستدعاء الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.