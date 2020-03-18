شباب يتطوع لتطهير أماكن التجمعات بدمياط

بدأ شباب قرية السنانية بدمياط، اليوم الأربعاء، التحرك في حملات ميدانية لتطهير سيارات نقل الركاب واماكن التجمعات، حيث قام الشباب بالتجمع والبدء في تطهير الأماكن التي تشهد تجمع الأهالي.ومن جانبه قال تامر فايد، رئيس مجلس إدارة جمعية منار السبيل بدمياط، إن الجمعية تنظم حملات التعقيم والتوعية، حيث تم شراء مستلزمات التعقيم بالتعاون مع المحافظة.وأضاف فايد في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الحملات بدأت في قرية السنانية التابعة لمركز دمياط لتعقيم كل سيارات السرفيس.وأكمل أن الحملة تصل كل القرى والبلاد بمشاركات من الشباب المتطوعين.