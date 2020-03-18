كاتدرائية بالكويت تقتصر صلوات القداس على الكهنة والشمامسة

نظمت كاتدرائية مارمرقس بالكويت التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم صلوات القداس الإلهي بحضور الكهنة وبعض الشمامسة فقط.نقلت الكاتدرائية صلوات القداس بثًا مباشرًا على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك " ليشاهده الأقباط من المنازل، للحد من الزحام في إطار الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها للوقاية من فيروس كورونا.بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير المعروف باسم «صوم القيامة»، ويمتد نحو 55 يومًا ينتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.ويُعد الصوم الكبير صومًا من الدرجة الأولى، ويمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك والألبان مكتفين بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.