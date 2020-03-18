الأم المثالية: الرئيس دائمًا يهتم بأمهات مصر ويقدرهن (فيديو)

قالت صفاء مصطفى، الحاصلة على المركز الأول للأم المثالية على مستوى الجمهورية، إن الفضل يرجع للرئيس عبدالفتاح السيسى الذي لفت أنظار العالم كله للمرأة المصرية ورعايتها، ووضع الأبناء على الخريطة الدولية، ووضعهم على أول الطريق الصحيح، مؤكدة أن الرئيس السيسى دائمًا يهتم بأمهات مصر ويقدرهن.وأضافت صفاء مصطفى، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن زوجها وابنها هما من اتفقا وقدما اسمها للمشاركة في مسابقة الأم المثالية منذ شهر ديسمبر الماضي، لافتًة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تواصلت معها منذ يومين فقط لمطالبتها بالمشاركة في المؤتمر الصحفي.وأشارت الحاصلة على المركز الأول للأم المثالية على مستوى الجمهورية، إلى أن زوجها فرح جدًا لفوزها كأم مثالية، مؤكدة أنها لم تكن تسعى للحصول على اللقب على قدر سعيها على أن تكون ابنتها لبنى شخصًا مميزًا وأن تجعلها نافعة للمجتمع، موضحة أن ابنتها بطلة عالم والشرق الأوسط في السباحة، وحصلت على 184 ميدالية رياضية.