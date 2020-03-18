رجائي عطية لـ«الدستور»: صرت نقيبا للمحامين بإرادتهم.. وشرط لنجاحي

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، والذي أعلن فوزه بالمنصب صباح اليوم، إن إعلان نتيجة الانتخابات مثل تاريخا جديدا لنقابة المحامين وللمحاماة، موجها الشكر لكل أعضاء الجمعية العمومية.وأضاف عطية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه نجح بإرداة المحامين، الذين وثقوا في قدرته على إصلاح النقابة والمهنة، مشددا: "نجحت بإرادتهم ودعمهم، وبعد ذلك سوف يكتب مستقبل النقابة".ورهن عطية في تصريحاته نجاحه في المنصب بدعم المحامين، معلقا: "نجاحي مرهون بدعم المحامين والجمعية العمومية، الذين تحتاجهم النقابة الآن أكثر من أي وقت مضى، لأن القيادة الجماعية كما قلت سابقا لا تعني النقيب والمجلس فقط، وإنما تعني مشاركة كل عضو في الجمعية العمومية في إصلاح نقابته وصنع مستقبلها".وكشف: "سأذهب اليوم إلى نقابة المحامين لأباشر مهامي رسميا كنقيب للمحامين".وأقيمت الأحد الماضي، انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، تحت إشراف هيئة النيابة الإدارية، على يتم إجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد 29 مارس.وتنافس فيها 18 مرشحًا على منصب النقيب أبرزهم سامح عاشور، النقيب الحالي، ورجائي عطية، مرشح قائمة "الإصلاح، قبل أن تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات صباح اليوم، فوز الثاني بالمنصب رسميا.