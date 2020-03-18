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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فرج عامر يشيد باحترافية القوات المسلحة في مواجهة كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:10 ص
فرج عامر
فرج عامر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالدور الفعال الذي تقوم به القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة في الإجراءات الوقائية لمجابهة الفيروس، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن القوات المسلحة كعادتها دائمًا تبادر بتقديم الدعم الكامل في مواجهة الأزمات التي تواجه الدولة.

ووجه "عامر" تحية قلبية لبواسل القوات المسلحة، الذين بدأوا فى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، وبدأت الخطة بتطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتى عين شمس والأزهر.

وقامت إدارة الحرب الكيميائية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة، لإجراء التعقيم والتطهير اللازم بما يحقق ضمان سلامة وأمان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من احتماليات الإصابة بأي عدوى تنفسية.

وأظهرت عناصر القوات المسلحة خلال عمليات التطهير والتعقيم مدى ما يتمتعون به من كفاءة واحترافية واستعداد عالٍ لتنفيذ كل المهام على أكمل وجه، وبذل الجهد من أجل صحة وسلامة شعب مصر العظيم.

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