7 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الجزائر

أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم، بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وكانت أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الأحد الماضي، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 4 وفيات، كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 48 حالة، وفقًا لـ "سكاي نيوز".وفي سياق متصل، ألغت شركة الخطوط الجوية الجزائرية جميع الرحلات من وإلى إسبانيا، بالإضافة إلى تخفيض عدد رحلاتها إلى فرنسا اعتبارًا من السبت.