116 مصابًا بـ«كورونا» في جنوب إفريقيا

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا إلى 116 حالة، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.وكانت وكالة أنباء "رويترز" أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن حصيلة الإصابات في جنوب إفريقيا وصلت إلى 85 حالة.يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن الإصابات تتزايد بشكل كبير في أكثر من 150 دولة حول العالم، مشيرة إلى تجاوز عدد الوفيات 7 آلاف حالة.