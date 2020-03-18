وزير التعليم العالي يكشف مصير امتحانات الجامعات (فيديو)

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه يجب على كل طالب استثمار فترة تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين لاستذكار دروسه والاستعداد لامتحان نهاية العام.ونصح عبدالغفار خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، الطلاب بعدم المساعدة على انتشار فيروس كورونا والعدوى من شخص لعدة أشخاص، مؤكدًا أنه لو أصبح هناك مساحة من الوقت لإجراء امتحانات الميدترم فور انتهاء مدة تعليق الدراسة سيتم عقده.وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه إذا لم يكن هناك مساحة أو فترة كافية ما بين امتحان الميدترم وامتحان نهاية العام، فسيتم جمع الدرجات الخاصة بامتحان الميدترم ودمجها في امتحان نهاية العام فقط، وبالتالي سيخضع الطالب لامتحان واحد فقط، منوهًا بأن مصر تمر بظرف استثنائي ولا يجب أن نتوقع أي شيء في الفترة القادمة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مصلحة الطالب دائمًا.