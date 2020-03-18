12 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 142.وكشف وزارة الصحة الكويتية، الإثنين الماضي، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، الأحد، أن هناك 112 إصابة مؤكدة بكورونا في الكويت تعافى منهم 9 أشخاص.وطالب المتحدث، المواطنين والمقيمين في الكويت بالبقاء في المنازل، وفقا لما نقلته فضائية "سكاي نيوز".وقرر مجلس الوزراء الكويتي، إغلاق المراكز التجارية كافة باستنثاء مراكز المواد التموينية.ووافق الوزراء الكويتي على إغلاق الصالونات الرجالية والنسائية وعدم استقبال أكثر من 5 عملاء في المطعم، كما قرر إغلاق مراكز الألعاب والمراكز التجارية باستثناء الجمعيات ومراكز المواد التموينية، وذلك وفق صحيفة "الراي" الكويتية.