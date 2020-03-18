مؤسس «رفق»: لا دليل على نقل الحيوانات الأليفة لكورونا (فيديو)

قال شريف مجدي، مؤسس حملة رفق، إن الحملة تعمل على مساعدة الحيوانات الأليفة وإنقاذها، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا يوجد دليل على نقل الحيوانات الأليفة لفيروس كورونا.وأشار شريف مجدي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أن الحيوانات الأليفة تنقل الفيروس من خلال التقاطه من الإنسان، موضحًا أن الحيوان الأليف لا يصاب بالمرض، ولكن الفيروس يكون على سطح جسده.وأوضح مؤسس حملة رفق، أن الحملة وجدت صدى جيدا وتفاعل المواطنين معها بشكل كبير، حيث إنها بدأت بـ12 فردا، وينضم إليها متطوعين كثر من كل محافظة، مشيرًا إلى أن الحملة ساعدت المواطنين الذين لا مأوى لهم خلال موجة الطقس السيي التي تعرضت لها مصر مؤخرًا، وتوزيع ملابس لهم وبطاطين، مشيرًا إلى أنه تم إنقاذ العديد من الحيوانات الأليفة أيضًا خلال موجة الطقس السيئ.