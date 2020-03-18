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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رسميا.. إتاحة البيع والشراء بالبورصة إلكترونيا أو عبر المحمول

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:41 ص
لبورصة
لبورصة
اكرم عمران
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كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن قرار الهيئة بجواز تلقي شركات السمسرة في الأوراق المالية لأوامر العملاء من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول، شريطة أن يكون منصوص على تلك الوسيلة بالعقد الموقع من العميل عند فتح الحساب، وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن جميع الأوامر الصادرة من البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.

وأوضح عمران، في بيان، أن القرار اتخذ تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية للحد من الأثار الاقتصادية المترتبة على مواجهة فيروس كورونا المستجد، ونظرًا للظروف التي تمر بها الأسواق والحاجة نحو التيسير على المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن على الشركة توفير الوسائل واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سرعة تلقي أوامر العملاء مع إخطارهم بتلقيها وتسجيلها وتنفيذها طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، ودون الإخلال بالمتطلبات القانونية الواردة بقانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد العضوية بالبورصة.

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