رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: «التعليم» وفرت بدائل كافية لاستمرار الدراسة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:40 ص
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على توفير البدائل للدراسة خلال فترة توقف الدراسة بالمدارس والجامعات كإجراء احترازي لمنع تفشي كورونا بين الطلاب والمواطنين.

وأكد أن ذلك من خلال بث المحتوي التعليمي لكل طالب في مرحلة دراسية ما على المواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى أن تفعيل القناة التعليمية كوسيلة لتحصيل الطلاب، حيث ستراعى بث شرح لجميع السنوات الدراسية.

وأوضح أن قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الهدف منه الانقطاع فقط عن أماكن التجمعات وليس الانقطاع عن الدراسة أو المؤسسة التعليمية.

وأكد النائب ضرورة تواصل الطلاب مع أساتذة الجامعات والمتابعة الدائمة، فضلًا عن توفير غرف عمليات لكل جامعة لمتابعة التفاعل والطلاب والأساتذة أيضًا، للتواصل مع الطلاب وإنجاح التعلم عن بعد "أونلاين"، وأشار إلى ضرورة توفير بدائل لا تعتمد على الإنترنت للطلاب الذين لا تتوافر لديهم شبكة انترنت قوية، مثل عمل "سى دى هات"، وتوزيعها على الطلاب.

موضوعات متعلقة

عيون الظلام كيف تنبأت رواية "The Eyes of Darkness" بانتشار كورونا

شقيق ياسمين عبدالعزيز يُثير الجدل من جديد.. طالبها بالزواج

رد قوى من «الباز» على المطالبة بالإفراج عن 60 ألف سجين

«كاف» يصدم الهلال السوداني وينتصر للأهلي

الصور

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

image description

«قفاز وكمامة».. صاحب مطعم يحمي زبائنه من كورونا (صور)

image description

كورونا يصنع مجموعة جديدة من أثرياء الحرب بالإسكندرية (صور)

image description

من مطهر للحلاقة إلى مواجهة كورونا.. حكاية كولونيا «555»

image description

الفرز وتجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين

الأكثر قراءة

شقيق ياسمين عبدالعزيز يُثير الجدل من جديد.. طالبها بالزواج

وزيرة الصحة توضح أسباب زيادة أعداد المصابين بـ«كورونا»

وزير التعليم العالى يناشد الطلاب بضرورة البقاء فى المنزل

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

«مكافحة الأمراض» يطالب بمنع التجمعات لمواجهة كورونا

منوعات

«يوفنتوس» يتبرع 10 مليون يورو لمكافحة كورونا

سيدة عمرها 103 أعوام تتعافى من «كورونا»

حجر صحي لسفينة سياحية بجنوب أفريقيا

الأرجنتين تنشئ 8 مستشفيات طوارئ لمصابي كورونا

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كفكف دموعك يا نبى
مؤمن المحمدي
هل النحو «علم»؟
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى البابا شنودة الثالث المِعطاء
ماجد حبته
سقطة «الجارديان» الجديدة
المزيد

الثقافة

مختارات من قصائد الشاعر الراحل عمر أبو ريشة أحدث إصدارات الثقافة السورية

وزير الثقافة الأردنى يشكل لجنة لتوعية المواطنين ضد كورونا

طبعة سادسة لديوان «الزمن» لـ مصطفى إبراهيم عن الكرمة للنشر

دار العين تناقش ديوان «المرأة ذات الوزن المرح» 25 مارس