برلماني: «التعليم» وفرت بدائل كافية لاستمرار الدراسة

أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على توفير البدائل للدراسة خلال فترة توقف الدراسة بالمدارس والجامعات كإجراء احترازي لمنع تفشي كورونا بين الطلاب والمواطنين.وأكد أن ذلك من خلال بث المحتوي التعليمي لكل طالب في مرحلة دراسية ما على المواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى أن تفعيل القناة التعليمية كوسيلة لتحصيل الطلاب، حيث ستراعى بث شرح لجميع السنوات الدراسية.وأوضح أن قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الهدف منه الانقطاع فقط عن أماكن التجمعات وليس الانقطاع عن الدراسة أو المؤسسة التعليمية.وأكد النائب ضرورة تواصل الطلاب مع أساتذة الجامعات والمتابعة الدائمة، فضلًا عن توفير غرف عمليات لكل جامعة لمتابعة التفاعل والطلاب والأساتذة أيضًا، للتواصل مع الطلاب وإنجاح التعلم عن بعد "أونلاين"، وأشار إلى ضرورة توفير بدائل لا تعتمد على الإنترنت للطلاب الذين لا تتوافر لديهم شبكة انترنت قوية، مثل عمل "سى دى هات"، وتوزيعها على الطلاب.