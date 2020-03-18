التموين: خطوات استباقية لإتاحة السلع ومراقبة الأسواق

كشف أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، عن عدة خطوات استباقية قامت بها وزارة التموين والتجارة الداخلية لإتاحة السلع، وهي زيادة المخزون الاستراتيجي للسلع لمدة 4 أشهر، والدواجن 11 شهرًا، والزيت والسكر والأرز والأقماح 4 أشهر، واللحوم الحية ما بين 25 و29 شهرًا، واستمرار صرف الخبز والسلع التموينية تحت أي ظروف دون أعطال، وانتشار الجهات الرقابية والحملات الرقابية دون تعطيل على مدار 24 ساعة.وأضاف في تصريح خاص للدستور أنه تم اتخاذ قرارا بإحالة المتلاعبين بالأسعار إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، وسحب ترخيص المستغلين لفيروس كورونا بتعطيش السوق.وأشار إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن 19555 للمواطنين للتبليغ عن أي تجاوزات وبالفعل تم تلقى 355 شكوى حتى الآن من جهاز حماية المستهلك، مؤكدا انتشار سيارات الضبطية القضائية بالمحافظات لحماية المواطنين من التلاعب بالأسعار.