«المفوضية الأوروبية»: السياسيون قللوا من أهمية خطر كورونا في البداية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، إن المسؤولين السياسيين قللوا حجم الخطر الذي يشكله فيروس كورونا المستجد في بداية الأمر، ولن نكن ندرك خطره الحقيقي.وأوضحت: "مع مرور الوقت تبين لنا جميعا أن فيروس كورونا أمر خطير، ومن الواضح أنه سيشغلنا لفترة أطول"، جاء ذلك التصريح خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية euronews.وتابعت: "لقد أدركنا أن كل هذه الإجراءات التي كانت تبدو - قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع - جذرية وقاسية، كان يجب أن تتخذ مذكرة بأن أوروبا تعتبر في الوقت الراهن هي بؤرة الأزمة، لكنها رفضت تعبير (حرب) ضد الفيروس، واستخدم الكلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الاسبوع".