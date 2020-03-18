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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنوك التجارية تصعد بمؤشرات بورصة البحرين بمستهل التعاملات

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:33 ص
بورصة البحرين
بورصة البحرين
اكرم عمران
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صعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.83% رابحا 11.50 نقطة ليصل إلى مستوى 1391 نقطة، بدعم من ارتفاع اسهم البنوك التجارية بقيادة سهم البنك الأهلي المتحد.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 356.1 ألف سهم بقيمة 60.3 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 53.94% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.55%،، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 4.14% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.81%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم مجموعة "جي إف إتش" المالية بنسبة 1.45%.

وفى سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، عن تعليق تداوله، في إطار العرض الطوعي المشروط المقدم من قبل بيت التمويل الكويتي "بيتك"، للاستحواذ على 100% من أسهمه، والذي بموجبه يخطر الأهلي المتحد السوق بأنه سيتم تعليق التداول بأسهم البنك في بورصة البحرين وبورصة الكويت اعتبارا من 23 مارس حتى التاريخ الأقرب لأي من أولا تاريخ وقف العرض بسبب التعذر عن إعلانه غير مشروط من ناحية القبول، ثانيا تاريخ وقف العرض بسبب التعذر عن إعلانه غير مشروط من كافة النواحي، ثالثا تاريخ النفاذ.

وفي سياق آخر، أكدت شركة ألمنيوم البحرين-ألبا، التزامها المستمر بضمان سلامة موظفيها ومقاوليها وتحقيق إنتاجها المستهدف البالغ 1.54 مليون طن مترى بحلول نهاية عام 2020، فضلا عن استمرارها فى خفض التكاليف من خلال مواصلة البناء على النجاحات التى حققها مشروع تايتن، وذلك فى ظل التحديات الكبيرة وتقلبات الأسعار فى بورصة لندن للمعادن، والأوضاع الراهنة التى تشهدها الأسواق العالمية.

وأضافت أنها طرحت بشكل استباقى العديد من مبادرات السلامة فى جميع دوائر الشركة، وذلك بما يتماشى مع إرشادات وتوجيهات مملكة البحرين الرشيدة ومنظمات الصحة العالمية المعتبرة، كما تؤكد التزامها بضمان الإمداد المستمر والمستدام للمواد الخام والتشغيل السلس لعملياتها، وفى الوقت نفسه توفير المنتجات لعملائها فى جميع أنحاء العالم.

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