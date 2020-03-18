تايوان تحظر دخول الأجانب لأراضيها لتفادي تفشي كورونا

قال وزير الصحة التايواني، تشين شيه تشونج، اليوم الأربعاء، إن بلاده حظرت دخول جميع الأجانب لأراضيها في ظل المخاوف من تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، القادمة من الخارج.وأضاف تشونج، في مؤتمر صحفي، أنه سوف يتم تطبيق الحظر ابتداء من ليل غد الخميس، موضحا أن جميع القادمين للجزيرة سوف يخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما، مؤكدا أنه سوف يتم السماح للأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة في تايوان وأصحاب التأشيرات الدبلوماسية بالدخول.وكانت تايوان قد أعلنت الأحد الماضي أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فيها بلغ 59 حالة إصابة من بينها وفاة واحدة.