«التعليم العالي»: توقف الدراسة يقلل من التجمعات البشرية (فيديو)

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن توقف الدراسة لمدة أسبوعين يفيد فى تقليل التجمعات البشرية داخل الجامعات والمعاهد والمدارس، والغرض من ذلك مساعدة الدولة في الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها.وأشار خالد عبد الغفار، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أن الدراسة لم تتوقف نهائيًا، ولكنه بداية من يوم الأحد الماضى تم التواصل مع رؤساء الجامعات للتأكد من توصيل المناهج التعليمية والمعلومات للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.وأضاف وزير التعليم العالى أن الجامعة تطور فى مجال البنية التحتية للجامعات منذ أكثر من عام ونصف، لتطوير التعليم عن بعد، وتطوير المنصات التعليمية واستخدام التكنولوجية فى العملية التعليمية.