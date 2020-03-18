7 قطاعات تقود ارتفاعات بورصة دبي بمستهل التعاملات

دفعت أسهم 7 قطاعات مؤشرات بورصة دبي نحو الصعود الواضح لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث صعد مؤشرها العام بنسبة 0.89% رابحا 15.63 نقطة ليصل إلى مستوى 1766.40 نقطة، فى أول ارتفاع له بعد سلسلة من التراجعات نتيجة هبوط أسواق المال العالمية لمخاوف انتشار فيروس كورونا.وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 113.6 مليون سهم محققة ما قيمته 64 مليون درهم من خلال تنفيذ 1135 صفقة لـ 29 سهما، وارتفعت 13 سهما، فيما انخفض 11 سهما، واستقرت 5 أسهم.وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 8.66%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.53%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.10%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.07%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.94%.وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 13%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 8.66%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.68%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 66.3 مليون ورقة بقيمة 12.1 مليون درهم، والذى ارتفاع بنسبة 5.14%.وفى سياق متصل أعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، عن انتهاء اختبارات العمل عن بعد بنجاح بما يضمن استمرارية الأعمال إذا لزم الأمر.وفى السياق آخر أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن القائمة الخاصة بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة، استنادا إلى الترشيحات المستلمة، وبناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة لاستيفاء المتقدمين للاشتراطات اللازمة، وهم جاسم الصديقى، الشيخ أحمد آل خليفة، هشام الريس، راشد الكعبى، غازى الهاجرى، عمرو المنهالى، مازن عبد الكريم، مصطفى خريبه، أحمد عبد الحميد الأحمدى، فيصل منصور صرخوه، على مراد، ميراى بابتى، فواز التميمى، مصبح المطيرى، عبد العزيز العقيل، ألف زمرمان.